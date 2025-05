Ο Ντέρεκ Γουίλις έσπευσε να υπερασπιστεί δημόσια τον Εργκίν Αταμάν, o οποίος αποχώρησε από το γήπεδο πριν ολοκληρωθεί το Game 4 ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό, αντιδρώντας στο σύνθημα που φώναξαν οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σφραγίσει τη συμμετοχή στο Final Four, αφού ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές και πλέον θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στο Άμπου Ντάμπι στο Game 5 που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ (6/5, 21:45, LIVE από το Gazzetta).

Λίγο πριν από το φινάλε του ματς, ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε έξαλλος από το γήπεδο της Εφές, δείχνοντας στους οπαδούς της τουρκικής ομάδας τα δύο ευρωπαϊκά που έχει κατακτήσει μαζί τους. Ο Αταμάν αντέδρασε έντονα στο ειρωνικό σύνθημα των οπαδών της Αναντολού Εφές που φώναζαν ρυθμικά: «Ergin Ataman mola alsana», δηλαδή «Εργκίν Αταμάν, πάρε τάιμ άουτ», αποχωρώντας λίγο πριν κριθεί η αναμέτρηση!

Από την πλευρά του, ο Ντέρεκ Γουίλις έσπευσε να υπερασπιστεί δημόσια τον Αταμάν. «Για να είμαστε δίκαιοι με τον Αταμάν, έχει φέρει μεγάλη δόξα στην Εφές τα τελευταία χρόνια. Η οικογένειά μου ήλπιζε να κερδίσει πέρυσι, μετά την απώλεια του πατέρα του, και πιστεύαμε πως θα ήταν υπέροχο για εκείνον να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Προσφέρει θέαμα στη σειρά, οπότε παρακαλώ δείξτε του τον σεβασμό που του αξίζει» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ της Εφές.

To be fair on Ataman he has brought Efes a lot of glory in recent years. My family hoped he won last year with the loss of his father and we thought this would be amazing for him to have the championship. He brings entertainment to the series so please show him the respect