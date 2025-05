Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης των Game 4 στις σειρές των playoffs της Euroleague.

Τα Game 4 των playoffs ολοκληρώθηκαν και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται πλέον για το ταξίδι του στο Άμπου Ντάμπι καθώς κατάφερε να πάρει το «διπλό» επί της Ρεάλ Μαδρίτης και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριό του στο Final Four της Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ που επέστρεψε στη δράση τις προηγούμενες ημέρες, αναδείχθηκε σε MVP των τέταρτων αγώνων στις σειρές των playoffs, έχοντας υπάρξει κομβικός για τη νίκη των «ερυθρόλευκων».

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος σημείωσε 23 πόντους με 5/5 δίποντα και συγκέντρωσε έτσι 18 βαθμούς στο PIR.

Game 4 MVP @EvanFourmizz



Led the reds in Madrid to get a ticket to #F4GLORY 👏



'MVP of the Playoffs' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/lQeQWDd16i