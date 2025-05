Απίθανη είναι η παρουσία του Τσέντι Όσμαν και στις δύο πλευρές του παρκέ στο Game 4 της Εφές με τον Παναθηναϊκό.

Αν υπάρχει ένας πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο του Game 4 της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, αυτός δεν είναι άλλος από τον Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ έβγαζε... μάτια στο πρώτο μέρος της κρίσιμης αναμέτρησης που μπορεί να δώσει το εισιτήριο στους «πράσινους» για το Final Four του Άμπου Ντάμπι, καθώς προηγούνται με 2-1 στη σειρά.

Ο Όσμαν συγκεκριμένα σε 15'38" λεπτά συμμετοχής μέτρησε 13 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 2/2 βολές μαζί με 2 ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Η EuroLeague, μάλιστα του αφιέρωσε μία ανάρτηση για το πολύ δυναμικό του ξεκίνημα.

13 PTS IN 14 MIN? 🔥



What a start from @cediosman! pic.twitter.com/30QoY1mRp6