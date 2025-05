Αταμάν στα αποδυτήρια: «Θα έρθουμε με τη λογική πως θα κλείσουμε τη σειρά την Παρασκευή» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας στους παίκτες του μετά τη νίκη επί της Εφές, υπογράμμισε ότι στο Game 4 ο Παναθηναϊκός θα πάρει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει... στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές έχοντας επικρατήσει με 81-77 και ετοιμάζεται πλέον για το Game 4 της Κωνσταντινούπολης.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως έχει στο μυαλό του μόνο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΚΑΕ, φαίνεται ο ίδιος να μιλάει στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά τη μεγάλη νίκη και να υπογραμμίζει ότι στον επόμενο αγώνα θα πάνε ώστε να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο».

«Σήμερα παίξαμε τέλεια για τρία δεκάλεπτα, ελέγξαμε το παιχνίδι. Στην τελευταία περίοδο κάναμε κάποια λάθη, τα οποία θα αναλύσουμε. Ξεκουραστείτε καλά.

Θα έρθουμε με τη λογική πως θα κλείσουμε τη σειρά την Παρασκευή».

