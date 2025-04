Νέα ένταση δημιουργήθηκε στο «Gaston Medecine» μεταξύ των παικτών της Μονακό και της Μπαρτσελόνα.

Δεν έφτανε το φραστικό «επεισόδιο» που είχαν οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Τζόρνταν Λόιντ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, ήρθε να προστεθεί και η... παραλίγο σύρραξη στην 3η περίοδο!

Τα πάντα ξεκίνησαν από τους Άντερσον και Ντιαλό στα 3:16 πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου με αποτέλεσμα να μπουν στη μέση και οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας.

Και πάλι. Τα πνεύματα ηρέμησαν ωστόσο είχαν χρεωθεί με αντιαθλητικά φάουλ οι Άντερσον και Μπλόσομγκεϊμ και με τεχνικές ποινές οι Πάντερ και Ντιαλό.

Emotions are running high in Monaco again 😳 pic.twitter.com/rUOeFwXIQO