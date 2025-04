Γκόντας στο Gazzetta: «Γι' αυτό είναι φάουλ στον Ναν, εφεύρεση η τεχνική ποινή στον Γκραντ»

Το Gazzetta ζήτησε τη γνώμη του πρώην διαιτητή της Euroleague, Σπύρου Γκόντα για την τελευταία φάση μεταξύ Ναν και Πουαριέ και εξήγησε τον λόγο που ήταν φάουλ υπέρ του Αμερικανού γκαρντ. Τι ανέφερε και για την τεχνική ποινή που δόθηκε στον Τζέριαν Γκραντ.

Η λήξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Αναντολού Εφές έφερε θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των «πρασίνων» με αφορμή -κυρίως- την τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Βενσάν Πουαριέ έκανε φάουλ στον Κέντρικ Ναν σε προσπάθεια για τρίποντο του Αμερικανού γκαρντ προκειμένου να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν τίποτα και το ματς έληξε με νικήτρια την Εφές με 76-79 για το 1-1 στη σειρά. Αμέσως συζητήθηκε έντονα ο κανόνας του «high five rule» με τον οποίο οι διαιτητές δεν καταλογίζουν φάουλ σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και το ερώτημα που υπήρχε ήταν το εξής: Σωστά δεν καταλόγισαν φάουλ οι Περούγκα, Γιαβόρ και Χόρντοβ ή όχι; Υπάγεται η συγκεκριμένη φάση στο «high five rule» ή όχι;

Ο άλλοτε διαιτητής της Euroleague, Σπύρος Γκόντας ήταν ξεκάθαρος μιλώντας στο Gazzetta. Φάουλ υπήρχε και κακώς δεν καταλογίστηκε σε βάρος του Βενσάν Πουαριέ.

«Ξεκάθαρο φάουλ στον Ναν»

Συγκεκριμένα και όσον αφορά το «high five rule» ο Σπύρος Γκόντας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το high five rule είναι σωστό όταν είναι και ξεκάθαρο. Δηλαδή η μπάλα να έχει φύγει από το χέρι του παίκτη που σουτάρει και κατευθύνεται προς το καλάθι ενώ έχει σπάσει και ο καρπός με αποτέλεσμα και η παλάμη να κοιτάζει προς το καλάθι. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή του αμυντικού με το χέρι του σουτέρ είναι τυχαία και συμβαίνει αφού η μπάλα έχει απελευθερωθεί από τα χέρια του. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι φάουλ και πρόκειται για τον high five rule».

Τι συνέβη όμως στην συγκεκριμένη φάση; «Παρουσιάζεται μια φωτογραφία και λέμε ότι είναι high five rule. Δεν έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο κανόνα και πρόκειται για ξεκάθαρο φάουλ του Πουαριέ πάνω στον Ναν. Υπάρχει συνεχόμενη επαφή από τη στιγμή που η μπάλα βρίσκεται ακόμα στα χέρια του Ναν. Μπλέκονται οι αντίχειρες των δύο παικτών με τον Πουαριέ να κατεβάζει τη δύναμη του σουτ. Αν υπήρξε απλή αλλοίωση της μπάλας δεν θα κατέβαινε τόσο πολύ η ταχύτητα του σουτ».

«Εφεύρεση η τεχνική ποινή στον Γκραντ»

Η δεύτερη κραυγαλέα φάση αφορά τον Τζέριαν Γκραντ. Με 02:11 για το τέλος και με το σκορ στο 71-68, ο Αμερικανός γκαρντ ευστοχεί σε ένα πολύ δύσκολο fade away σουτ. Όλοι πίστεψαν ότι ο Γιαβόρ είχε καταλογίσει «γκολ φάουλ», με τους παίκτες της Έφες να στήνονται περιμετρικά της ρακέτας για να «εκτελέσει» συμπληρωματική βολή. Τελικά ο διαιτητής είχε χρεώσει τον Γκραντ με... τεχνική ποινή επειδή είχε προεκτείνει το πόδι του τη στιγμή που επιχειρούσε το σουτ.

«Για τη συγκεκριμένη φάση υπάρχει μια οδηγία στην Euroleague η οποία αναφέρει: Σε περίπτωση που ο επιθετικός προεκτείνει το πόδι του και υπάρξει επαφή με τον αμυντικό, τότε είτε θα δοθεί αμυντικό φάουλ εάν η επαφή γίνει πάνω από το γόνατο, είτε επιθετικό εάν η επαφή γίνει από το γόνατο και κάτω. Η επαφή έγινε πάνω από το γόνατο και πάνω οπότε έπρεπε να δοθεί και μια συμπληρωματική βολή. Πάντως σε καμία περίπτωση τεχνική ποινή. Αυτό το σφύριγμα ήταν εφεύρεση. Δεν έχει καμία απολύτως λογική» σχολίασε ο Σπύρος Γκόντας στο Gazzetta.