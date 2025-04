Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα απέναντι στην Έφες, με την τελευταία άμυνα των Τούρκων πάνω στον Κέντρικ Ναν να σηκώνει κουβέντα.

Η τελευταία φάση του Παναθηναϊκός - Εφές και η άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν φαίνεται πως θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, με τους Πράσινους να έχουν εκφράσει τα παράπονά τους για το non call στην άμυνα του Πουαριέ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ με -3 στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Πράσινους να έχουν την τελευταία επίθεση στα χέρια τους. Ο Ναν σηκώθηκε για τρεις, ο Πουαριέ προσπάθησε να τον κόψει και φαίνεται να έχει επαφή με το χέρι του Αμερικανού, σε μια φάση που συζητείται ήδη και θα συζητείται και το επόμενο χρονικό διάστημα.

The final play of Game 2 with @nunnbetter_ missing two crucial three-pointers to tie the game 👀🤔#hoopsforthoughtgr #paobc #paobcgr #nunn #basketball #euroleague #olympiacosbc pic.twitter.com/DJxLnzPpao