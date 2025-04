«Βρώμικος παίκτης που κάνει βρώμικα πράγματα»: Το σχόλιο του Πουαριέ για τη σύρραξη στο Μονακό - Μπαρτσελόνα (vid)

Ένταση προκλήθηκε στο Μονακό - Μπαρτσελόνα με πρωταγωνιστές τους Τόμας Σατοράνσκι και Μάικ Τζέιμς με τον Βενσάν Πουαριέ να κάνει το δικό του... καυστικό σχόλιο.

Η Μονακό έκανε μία τεράστια νίκη κι επικράτησε με ευκολία της Μπαρτσελόνα με 97-80 κάνοντας έτσι το πρώτο σημαντικό βήμα για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρά την κυριαρχία των Μονεγάσκων, άναψαν τα... αίματα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο λόγος; Ένα επιθετικό φάουλ του Τόμας Σατοράνσκι στον Μάθιου Στραζέλ που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θέλησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Σύσσωμη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δημιούργησε σύρραξη στο παρκέ του Πριγκιπάτου με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Playoffs got that tension at 100! 😮‍💨



Satoransky’s foul was too much, and MJ came flying in to stand up for his teammate. Benches buzzed, refs reacted, and Sato was sent packing! ❌ pic.twitter.com/ccxOQChNzO