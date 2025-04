Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την πιο «θερμή» υποδοχή της σεζόν από τους φίλους του Ολυμπιακού, πριν από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη σειρά των playoffs και οι φίλοι των Πειραιωτών ανέβασαν από νωρίς τα ντεσιμπέλ.

Φυσικά η είσοδος του Γιώργου Μπαρτζώκα ένα τέταρτο πριν το παιχνίδι, όπως σε κάθε ματς, τους... ξεσήκωσε. Άπαντες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποθεώσουν τον προπονητή του Ολυμπιακού, με εκείνον να υψώνει τη γροθιά προς την κερκίδα, δίνοντας το σύνθημα για την πρώτη «μάχη» κόντρα στη Ρεάλ.

Coach walks in, we nearly ready for some classic playoff action…



See you in 15 👋 pic.twitter.com/IK9R8vgAjd