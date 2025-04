Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν από τα σημεία αναφοράς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αναντολού Εφές.

Με τρίποντο στα 30'' πριν από το τέλος του Game 1, ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε το 85-80 υπέρ του Παναθηναϊκού και στην ουσία έριξε τους τίτλους τέλους της αγχωτικής, αν μη τι άλλο, νίκης των «πρασίνων» για το 1-0 στη σειρά.

Μετά το τέλος έγινε αποδέκτης των συγχαρητηρίων, αλλά ο Κώστας Σλούκας φρόντισε να του... κλέψει λίγο από τη δόξα με ένα video bomb στο βίντεο της ΚΑΕ!

Yeah J! @JerianGrant entering the locker room!💪🏾☘️



A tip: Watch the video until the end if you want to see @kos_slou like never before!



Full content on CLUB 1908 📲



👉 https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/ofpVF7Vcrn