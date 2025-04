Ναν: «Ελπίζω ότι το βραβείο MVP της σεζόν θα φαίνεται πολύ διαφορετικό από το MVP του μήνα»

Όπως έγινε γνωστό, ο Κέντρικ Ναν θα είναι ο μεγάλος MVP της σεζόν στην Euroleague. Ο ίδιος με δημοσίευσή του στο Twitter τοποθετήθηκε.

Τα νέα μπορεί να... έφτασαν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, ωστόσο η ουσία είναι ότι ο Κέντρικ Ναν θα αναδειχθεί σε πολυτιμότερος παίκτης για τη φετινή σεζόν στην Euroleague.

Ο Αμερικάνος γκαρντ του «τριφυλλιού», μέσα από δημοσίευσή του στο Twitter τοποθετήθηκε για το θέμα του MVP, αναφέροντας προς τη διοργάνωση ότι θα πρέπει να δείξουν σεβασμό και εξέφρασε την ελπίδα του ότι το βραβείο θα μοιάζει αρκετά διαφορετικό από αυτό του MVP του μήνα.

«Απλά ελπίζω ότι το MVP της σεζόν θα φαίνεται πολύ διαφορετικό από το MVP του μήνα. Δώστε σεβασμό».

I just hope the MVP of the season award looks a lot different than the MVP of the month award 👀💪🏿 put some respect on it 🤝@EuroLeague