Ο Κέντρικ Ναν βγήκε φωτογραφία με το νέο του τρόπαιο, αυτό του MVP της σεζόν στην Euroleague για το 2024-25.

Ο Κέντρικ Ναν, έχοντας διανύσει μία τρομερή σεζόν κατάφερε να αναδειχθεί σε πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς για το 2024-25 στην Euroleague.

Όπως φαίνεται και μέσα από τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης, ο Αμερικάνος γκαρντ παρέλαβε το βραβείο του και πόζαρε χαμογελαστός με φόντο τις πράσινες κερκίδες του ΟΑΚΑ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά όπου παίκτης του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε σε MVP μετά και τον Δημήτρη Διαμαντίδη τη σεζόν 2010-11.

Now that’s a selfie 🤳 @nunnbetter_ with his award! @Paobcgr frame it 📸 pic.twitter.com/dF4pK4hUqL