Η ώρα για τα Play Offs πλησιάζει και η Euroleague… έδωσε μία πρώτη γεύση για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στα παρκέ πριν από το Final Four.

Ο «πυρετός» των Play Offs έχει αρχίσει για τα καλά. Οι ομάδες που έχουν μείνει στη «μάχη» της διεκδίκησης του μεγάλου τροπαίου πλέον μετρούν αντίστροφα για τα πρώτα τζάμπολ.

Η Euroleague με ένα μικρό βίντεο που δημοσίευσε στα social media, έδωσε μία... μικρή γεύση από τα όσα αναμένεται να δουν οι φίλοι του μπάσκετ που θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια.

Ανάμεσα στα πλάνα φαίνονται μεταξύ άλλων φυσικά και οι δύο «αιώνιοι».

The hunt is on.



EuroLeague Playoffs start on April 22nd. 🏆👀 pic.twitter.com/UosdqDuXhz