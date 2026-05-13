Μπαρτζώκας για Final Four: «Έχουμε περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στη «δίψα» των παικτών του, ενόψει του Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Κολοσσό, επικρατώντας με 117-76, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πραγματοποιεί δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, ενώ τόνισε πως τόσο εκείνος, όσο και οι παίκτες του, έχουν τη μεγαλύτερη... δίψα και από τον πιο φανατικό οπαδού του Ολυμπιακού για το Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι δύσκολο να κάνουμε σχόλιο σε ένα παιχνίδι που τελείωσε 40 πόντους και είναι 30 από το ημίχρονο. Τα παιδιά έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν πάνω κάτω ότι θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο των play-offs. Συγχαρητήρια που πέρασαν στα play-offs ενώ παλεύαν για την παραμονή τους. Για εμάς δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα που μπορεί να βγει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, σκοράραμε σχεδόν όποτε θέλαμε. Το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Θα έχει πολύ σκληρή άμυνα, μεγαλύτερη ένταση».

Για το αν κάνε «ξόρκια» για τους τραυματισμούς: «Το μόνο ξόρκι είναι ότι όσο το αναφέρεις είναι πιθανό να γίνει. Οπότε δε το αναφέρουμε».



Για το αν νιώθει την «πείνα» των παικτών του: «Από την αρχή της χρονιάς βλέπω ένα πολύ υψηλό κίνητρο, μεγάλες φιλοδοξίες, πολύ καλό υλικό. Μία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague, πέρασε με σκούπα στα πλέι-οφ. Είναι πρώτη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ποιότητα, ταλέντο. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Θέλουμε να πάμε στο Final Four και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σκεφτόμαστε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Αύριο έχουμε συνέντευξη Τύπου για το Final Four και θα είμαστε πιο αναλυτικοί εκεί.

Δίψα έχουμε περισσότερη από όλους. Από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού έχουμε περισσότερη δίψα, γιατί είναι και η δουλειά που έχουμε κάνει, είναι το επάγγελμά μας. Το έργο μας. Έχουμε μεγάλη δίψα. Πολλές φορές η δίψα πρέπει να μπει σε καλούπια. Είναι πιο σημαντικό να είσαι συγκεντρωμένος, παρά να έχεις κίνητρο. Είναι σημαντικό να έχεις κίνητρο, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».