Ο Ματίας Λεσόρ είναι... κολλημένος με την μπάλα και εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων την ίδια ώρα.

Την Μεγάλη Τρίτη 15/4, το αθλητικό ενδιαφέρον της βραδιάς ήταν τόσο μπασκετικό, όσο και... ποδοσφαιρικό! Και ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν ήξερε τι να... πρωτοπαρακολουθήσει! Μάλιστα μέσω των social media θέλησε να εκφράσει τον προβληματισμό του.

Ο λόγος; Η διεξαγωγή των δύο play-in για την Euroleague μεταξύ Μπάγερν-Ερυθρού Αστέρα και Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί, όπως επίσης και τα δύο παιχνίδια για το Champions League μεταξύ Ντόρτμουντ-Μπαρτσελόνα και Άστον Βίλα-Παρί Σεν Ζερμέν.

Ποια η αντίδραση του Ματίας Λεσόρ με χαρακτηριστική ανάρτηση στο «X»; «Δύο παιχνίδια συν δύο ματς για το Champions League. Είναι διαβολικό, πρέπει να κάνω ζάπινγκ κάθε πέντε λεπτά».

2 play in games plus 2 champions league game at the same time is diabolical gotta skip channel every 5 min 😂😂😂😂

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) April 15, 2025