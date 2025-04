Ο Τσέντι Όσμαν και ο Παναθηναϊκός επέκτειναν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια, έως και το 2027.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός ATKOR, ο Τσέντι Όσμαν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το «τριφύλλι» καθώς συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας μέχρι και το 2027.

Ο 30χρονος φόργουορντ αποτέλεσε ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα των «πρασίνων» του περασμένου καλοκαιριού. Στο επίπεδο της Euroleague ο ίδιος μετράει κατά μέσο όρο από 7,9 πόντους με 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 18:18 λεπτά εντός παρκέ.

Το ρεκόρ πόντων του μέχρι στιγμής την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι οι 20 πόντοι κόντρα στην Αναντολού Εφές με 4/5 δίποντα και 4/8 τρίποντα.

«Προφανώς ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Περισσότερο απ’ όλα φυσικά τον τίτλο της EuroLeague. Αυτό είναι μόνο στο μυαλό μου μόνο! Ξεκινώντας από τη φετινή σεζόν φυσικά…» ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

