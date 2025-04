H EuroLeague αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν, καθώς αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης κατακτώντας το βραβείο «Alphonso Ford».

Ο Κέντρικ Ναν είναι και με τη... βούλα ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague για τη σεζόν 2024-25, καθώς κατέκτησε το βραβείο «Alphonso Ford», κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά κάποιος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη σύγχρονη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης χρειαζόταν μόλις 11 πόντους για να καταφέρει και το έκανε από την τρίτη περίοδο, για να κλείσει τη σεζόν με 21.1 πόντους μέσο όρό (696 σε 33 αγώνες).

Η EuroLeague με σχετική ανάρτησή της στο Twitter αποθέωσε τον σταρ των «πράσινων» για τη διάκρισή του.

NUNN BETTER 🔥



Kendrick Nunn is the 2024-25 Alphonso Ford Top Scorer Trophy winner 🏆



The @Paobcgr superstar was the regular season scoring leader with 21.1 points per game🎯 pic.twitter.com/my4ONzmdDU