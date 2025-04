Ο Αϊζάια Γουόνγκ εντάχθηκε στη Ζάλγκιρις μεσούσης της σεζόν για να καλύψει το κενό του Λόνι Γουόκερ και υπέγραψε τριετή επεκταση συμβολαίου με τους Λιθουανούς.

Η Ζάλγκιρις έδωσε τριετή επέκταση στον Αϊζάια Γουόνγκ, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών στη EuroLeague, στην προσπάθεια των Λιθουανών να καλύψουν το κενό που άφησε ο Λόνι Γουόκερ με την επιστροφή του στο ΝΒΑ για τους Σίξερς.

Όπως αποκάλυψε ο Μάικ Σκότο, η Ζάλγκιρις ήρθε σε συμφωνία με τον πλευρά του Αμερικανού γκαρντ για νέο συμβόλαο που θα έχει διάρκεια τριών χρόνων. Η συμφωνία περιλαμβάνει NBA out και ρήτρες για ομάδες της EuroLeague και της Κίνας.

Ο Γουόνγκ σημείωσε 6.4 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά αγώνα σε επτά συμμετοχές στη Euroleague υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι. Τη διετία 2023-25 αγωνίστηκε στο ΝΒΑ έχοντας 5.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 21 συμμετοχές με τους Πέισερς και τους Χόρνετς.

Former Hornets guard Isaiah Wong signed a 3-year contract with Zalgiris, Senior VP of @CSETalent Darrell Comer told @hoopshype. Deal has opt outs for the NBA, Euroleague and China. He averaged 6.0 points in 13.2 minutes for Charlotte and is expected to draw two-way NBA interest. pic.twitter.com/lYSTSFme5L