Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον Ολυμπιακό, που βγήκε αλώβητος από το Βερολίνο, έχοντας καθαρό μυαλό και... ζεστά χέρια, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλά να χάσει και λίγα να κερδίσει.

Από την ημέρα που η κανονική περίοδος της EuroLeague πήρε τη μορφή την οποία έχει ως σήμερα, κυριαρχεί ένα θέσφατο. Καμία νίκη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Ούτε αυτήν του πρωτοπόρου απέναντι στην ουραγό, δύο στροφές πριν το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός έμοιαζε πως θα κάνει τη ζωή του εύκολη στην Uber Arena του Βερολίνου, αλλά υπολόγιζε δίχως την ξενοδόχο, Άλμπα. Είδε το +21 να εξανεμίζεται, έφτασε να κυνηγάει στο σκορ μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο και το σύννεφο της τέταρτης διαδοχικής ήττας ήρθε πάνω από το κεφάλι του σα Δαμόκλειο σπάθη. Μπορεί ακόμα μια ήττα να μην κόστιζε κάτι τρομερό στην κατάταξη, αλλά λίγη ακόμα εσωστρέφεια δεν είναι ποτέ ευπρόσδεκτη. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλά να κερδίσει, αλλά πολλά να χάσει στον πνευματικό τομέα, υπό το φάσμα μιας τέταρτης ήττας στη σειρά.

Καμία νίκη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Πόσο μάλλον όταν οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν με ενδεκάδα ανάγκης, εκ των οποίων το βάρος έπεσε στους οκτώ. Η Άλμπα ναι μεν βρίσκεται κολλημένη στον πάτο της κατάταξης, αλλά δεν παύει να είναι η ομάδα που παίζει στον μεγαλύτερο αριθμό κατοχών στην EuroLeague.

Αν της επιτρέψεις να νιώσει άνετα, θα βάλει τα σουτ και θα διεκδικήσει στα ίσια τις πιθανότητές της. Το ένιωσε και ο Παναθηναϊκός λίγα βράδια νωρίτερα στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός έφτασε να μάχεται για ένα κλειστό ματς, έχοντας τον πρώτο του σκόρερ με 2/8 τρίποντα και τον παίκτη που ήρθε για να πάρει την ευθύνη στα κρίσιμα, κάθιδρο από την αγωνία, αλλά αρκετά χιλιόμετρα μακριά, λαβωμένο.

Και τελικά έφυγε νικητής γιατί είχε καθαρό μυαλό στο φινάλε, αλλά και ένα χέρι που δε λάθευε με τίποτα, για να βρει εννέα αναπάντητους πόντους στο τελικό βιράζ. Το μόνο που δεν κατάφερε, ήταν να διατηρήσει μια διαφορά ικανή να δώσει το δικαίωμα στον Μπαρτζώκα, να επιτρέψει στον Κίναν Έβανς μερικά λεπτά ώστε να αποτινάξει από πάνω του τη σκουριά.

Η φούρια του πρώτου μέρους έδωσε την πολυτέλεια στον Ολυμπιακό να πετάξει το άγχος και να μη σκέφτεται τις απουσίες του. Με τον Γουίλιαμς Γκος στο τιμόνι και τον Λι παρτενέρ του.

Ο Μπαρτζώκας προτίμησε να μπει εξ αρχής με όσους διαθέσιμους πόιντ γκαρντ έχει, όσο γίνεται να θεωρηθεί τέτοιος ο δεύτερος, για να ορίσει το τέμπο. Και ο Γουίλιαμς Γκος, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις μέσα στο 2025, υπήρξε ακόμα μια φορά ο μετρονόμος του παρκέ.

Ο Αμερικανός μπορεί να μην απολάμβανε τα credits του Γουόκαπ στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά έχει τη δυνατότητα να κυνηγάει με θαυμαστή αποτελεσματικότητα οποιονδήποτε προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα. Είτε αυτός λέγεται Μάικ Τζέιμς, είτε Ματ Τόμας και Μάρτιν Χέρμανσον.

Η όρεξη του Λι ήταν αναμενόμενη, αφού παίζοντας δίπλα σε έναν κλασικό χειριστή και σε μια πεντάδα γεμάτη από σουτέρ, μιας και από νωρίς έκανε την εμφάνισή του το small ball, θα του έδινε χώρους.

Ο Γουίλιαμς Γκος διάβασε άριστα την αντιμετώπιση του δυναμικού hedge out της Άλμπα. Όσο ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε άριστα την μπάλα, κάτι που άλλωστε είναι ποτισμένο στο DNA του με τον Μπαρτζώκα στον πάγκο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σημαδεύει κέντρο όλο το βράδυ από το τρίποντο!

Και όμως το παιχνίδι δε θα ακολουθούσε τα ίδια μοτίβα. Ακόμα και όταν η second unit μπερδεύτηκε για λίγο, ειδικότερα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τον Λι, καμουφλαρίστηκαν οι μουντζούρες ένεκα του Άλεκ Πίτερς.

Τα δικά του σουτ μπήκαν ανάχωμα στο πρώτο κύμα αντεπίθεσης της Άλμπα, αλλά το παιχνίδι άρχισε να παίζεται ήδη στον αγαπημένο ρυθμό των Γερμανών. Με τα δικά του σουτ έμελλε να κριθεί και η έκβαση του παιχνιδιού.

Αν κοιτάξει κανείς δίπλα στο λήμμα «απόλυτος επαγγελματίας», θα εμφανιστεί το όνομα του Πίτερς. Ο Αμερικανός προήλθε από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αλλά αποδέχτηκε άμεσα να προσφέρει με έναν διαφορετικό τρόπο, βλέποντας τον Βεζένκοβ ξανά μπροστά του.

Και έφτασε αυτήν την περίοδο, με τους Φαλ και Μιλουτίνοφ να μη βρίσκονται στο 100% λόγω τραυματισμών, αλλά και τον Ράιτ φανερά ανέτοιμο να παίξει κάτι περισσότερο από σκόρπια πεντάλεπτα, να είναι ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού.

Δεν μπορεί να μην είχε στην άκρη του μυαλού του ο Γιώργος Μπαρτζώκας την παρουσία του, όταν πήρε την απόφαση να εντάξει τον Λι στο ρόστερ της Stoiximan GBL, μιας και ο Βιλντόζα είναι ακόμα ανέτοιμος και να περιμένει να δει αν θα προσθέσει τον Ράιτ ενόψει τελικών. Όταν γυρίσουν οι Φαλ και Μιλουτίνοφ, πιθανότατα να μην κάνει έκπληξη σε πολλούς η χρησιμοποίηση του small ball, για 2-3 λεπτά που θα παρουσιαστεί ανάγκη.

Για να αντιληφθεί κανείς το αν μια ομάδα λειτουργεί σωστά, αρκεί να ρίξει μια ματιά στο τι κάνουν οι παίκτες που έρχονται από το πιο βαθύ rotation. Αν και ο Πίτερς αποτελεί περίπτωση ιδιάζουσα, μπορεί να προσφέρει ποιοτικό χρόνο πατώντας στο παρκέ για ένα επτάλεπτο ή για να βάλει 33, όπως στο Βερολίνο.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος δικαίως βρίσκεται πιο μπροστά από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο rotation. Τα σχεδόν 15 λεπτά του έδωσαν χρήσιμες λύσεις στον Ολυμπιακό. Όπως συμβαίνει και όταν τα 15 γίνουν 8 ή 5. Η εικόνα μιας ομάδας διεκδικήτριας τίτλων, καθρεπτίζεται από την ετοιμότητα του 10ου ή του 11ου παίκτη στο rotation.

Επιστρέφοντας στον Πίτερς, ο Ολυμπιακός έπρεπε να κυνηγήσει από το 90-87, σκάρτα τρία λεπτά πριν το τέλος, με τον Φουρνιέ απόντα και τον Βεζένκοβ άστοχο. Ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» εκβίασε κάποιες εκτελέσεις σε μία προσπάθεια να βρει το χέρι του, αλλά δεν μπορεί να τον ψέξει κανείς, μιας και η ομάδα του χρειαζόταν το σκοράρισμά του τη συγκεκριμένη βραδιά.

Οι αποφάσεις όμως πήγαν στα κατάλληλα χέρια. Καλάθι του Γουίλιαμς Γκος, ασίστ του για το τρίποντο του Πίτερς και νέο καλάθι. Ο Γκος των 35 λεπτών έβγαλε το παιχνίδι σχεδόν απνευστί, με 22 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, αέναο κυνήγι πίσω από σκριν, με μόλις ένα λάθος. Ακόμα και έτσι είχε το καθαρό μυαλό να φτιάξει δύο φάσεις για τον εαυτό του και μία για το πιο σταθερό και «καυτό» χέρι της βραδιάς. Με ιδρώτα, αλλά οι βάσεις για τη νίκη είχαν ήδη μπει.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κλείνει τη σεζόν με 11 εκτός έδρας νίκες. Έχοντας την τελευταία αγωνιστική στα χέρια του την πρώτη θέση και σαλπάροντας χωρίς φόβο με προορισμό το Άμπου Ντάμπι. Για το κουμπί του πανικού, το οποίο δεν έπρεπε να πατηθεί, μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Μέσα στην ομάδα, πρώτοι από όλους γνωρίζουν πως έπαιξαν μπάσκετ κατώτερο του αναμενομένου τον τελευταίο μήνα. Ακόμα περισσότερο, όμως, γνωρίζουν πως μόλις επιστρέψουν οι τραυματίες και παρουσιαστούν πλήρεις στο παρκέ, δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν αντίπαλο στα playoffs. Την ώρα που τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, έχουν εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας εδώ και πάρα πολύ καιρό, μαζί και χρόνο για να επουλώσουν τις πληγές τους.

Η ομάδα των 11 «διπλών» θα εκκινήσει την παρτίδα για την πρόκριση, κρατώντας στο χέρι της όλους τους άσους. Με φόντο τον στόχο που έχει τεθεί από την αρχή της σεζόν...

ΥΓ: Μιλώντας για τα στεγανά, τις θυσίες και την αυταπάρνηση, δεν μπορεί να μην συμπεριλάβει κανείς το όνομα του Κώστα Παπανικολάου, που έβαλε στην άκρη τον θρήνο για τον χαμό του παππού του, και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας, σε μια κρίσιμη καμπή. Θυμίζοντας ό,τι ακριβώς είχε κάνει ο Πρίντεζης μετά τον χαμό του πατέρα του, στον πρώτο τελικό του 2016.

A true leader!@K_pap16 lost his grandfather yesterday, but he kept it for himself and gave his best for the win against Alba Berlin.



Captain, please accept our sincere condolences. May he rest in peace. 🙏🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/phpFbKcAoZ