Τρεις αναμετρήσεις περιέχει το πρόγραμμα της Κυριακής (15/03) για να πέσει η αυλαία της 21η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης ημέρας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο (12:45).

Ο «γηραιός» έχει ανεβασμένη ψυχολογία, αφού προέρχεται από τη μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Ιβανώφειο».

Σειρά έχει ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο (13:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, θέλοντας να συνεχίσει το αήττητο σερί του στη διοργάνωση.

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο «Telekom Center Athens», με το διακύβευμα να είναι η δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας του ελληνικό πρωταθλήματος, καθώς αμφότεροι έχουν από τέσσερις ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (15/03):