Stoiximan GBL: Τρεις ματς για να πέσει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης ημέρας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο (12:45).
Ο «γηραιός» έχει ανεβασμένη ψυχολογία, αφού προέρχεται από τη μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Ιβανώφειο».
Σειρά έχει ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο (13:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, θέλοντας να συνεχίσει το αήττητο σερί του στη διοργάνωση.
Στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο «Telekom Center Athens», με το διακύβευμα να είναι η δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας του ελληνικό πρωταθλήματος, καθώς αμφότεροι έχουν από τέσσερις ήττες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα (15/03):
- 12:45: Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου: ΕΡΤ SPORTS 1
- 13:00: Πανιώνιος - Ολυμπιακός: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
