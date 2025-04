Γκραντ για Ναν: «Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη και το απέδειξε» (vid)

Ο Τζέριαν Γκραντ αποθέωσε τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Ναν υπογραμμίζοντας πως είναι με κάθε σιγουριά ο MVP της φετινής Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε νικητής από το Πριγκιπάτο, λυγίζοντας την Μονακό με 76-88 στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Τζέριαν Γκραντ έβαλε το δικό του λιθαράκι μετρώντας 14 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μηδέν λάθη ώστε το «τριφύλλι» να φτάσει στη νίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» παραχώρησε δηλώσεις μετά το ματς στο Club 1908 στις οποίες στάθηκε στην MVP εμφάνιση του απόλυτου πρωταγωνιστή, Κέντρικ Ναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης.

Τεράστια νίκη εκτός έδρας. Ίσως η πιο σημαντική της σεζόν μέχρι τώρα;

«Ναι, σίγουρα. Τη θέλαμε, τη χρειαζόμασταν και κάναμε τη δουλειά.»

Πώς θα μπορούσες να περιγράψεις αυτά που έκανε ο Κέντρικ;

«MVP, είναι ο MVP. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη και το απέδειξε».

Μαρκάρεται; Με οποιονδήποτε τρόπο;

«Όχι, έχω δει τα πάντα, και όταν είναι σε τέτοια κέφια, τότε μπορεί να βάζει 30 πόντους κάθε βράδυ».

Και τώρα έχετε ένα τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδό μας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Είσαι έτοιμος για τους φιλάθλους; Γιατί είναι και αυτό sold out.

«Φυσικά, είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτό. Χάσαμε τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε για να δώσουμε στους φιλάθλους μας μια νίκη.»

𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 🎙️☘️@JerianGrant speaks to the PAO TV camera about the win over @ASMonaco_Basket, the “unguardable” Kendrick Nunn, and #PAOFans who follow the team to every destination, making the atmosphere feel like OAKA! 💚



Enjoy full video on CLUB… pic.twitter.com/FBHQEXrGNC