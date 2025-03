Χαμός στους οπαδούς του Παναθηναϊκού με την ανανέωση του Κέντρικ Ναν για ακόμα τρία χρόνια.

Η είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν με τον Παναθηναϊκό για ακόμα τρία χρόνια, χωρίς μάλιστα να υπάρχει σε αυτό όρος για το ΝΒΑ, όπως ήταν λογικό σκόρπισε μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών του «τριφυλλιού».

Βλέπετε, η αλλαγή του γραφείου μάντζερ που τον εκπροσωπεί είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία ενόψει καλοκαιριού, όμως οι «πράσινοι» κατάφεραν να εξαφανίσουν όποιο... κινδυνο υπήρχε και στο πρόσωπό του Αμερικάνου, πλέον όλοι βλέπουν τον παίκτη που θα οδηγήσει την ομάδα σε νέες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.

Φυσικά μόλις η είδηση έγινε γνωστή και επιβεβαιώθηκε, στα social media άρχισε να γίνεται χαμός από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού...

His legend will continue for the years to come... @nunnbetter_ #paobc pic.twitter.com/WG5f3lcFwJ