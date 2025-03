Χέιζ Ντέιβις για το buzzer-beater κόντρα στην Παρί: «Στο μυαλό μου επανόρθωσα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό»

Ως... εξιλέωση μεταφράστηκε το νικητήριο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις στο μυαλό του ίδιου μετά την... γκάφα που είχε κάνει στη λήξη του ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Παρί είχε το ματς στα χέρια της με το καλάθι του Σορτς, 2.5 δευτερόλεπτα για το τέλος, αλλά λογάριαζε χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της Φενέρ. Ο φοβερός και τρομερός Χέις-Ντέιβις πήρε την ευθύνη και με τρίποντη βόμβα at the buzzer εκτέλεσε το σύνολο του Σπλίτερ. Έτσι κράτησε τη Φενέρ στη μάχη της πρωτιάς και κλείδωσε τα play off.

Μετά την ολοκλήρωση του ματς στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμερικανός «άσος» παραχώρησε δηλώσεις στις οποίες ανέφερε μεταξύ άλλων πως νιώθει ότι λυτρώθηκε μετά το φάουλ που είχε κάνει πάνω στον Ναν στη λήξη του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ νωρίτερα είχε αστοχήσει σε δικό του σουτ, κάτι που επί της ουσίας στέρησε τη νίκη από την ομάδα του.

«Το σύστημα είχε σχεδιαστεί για τον ΜακΚόλουμ»

«Για την ακρίβεια το σύστημα είχε σχεδιαστεί για τον Έρικ (ΜακΚόλουμ). Έπρεπε να κάνουμε ένα pin down για τον Έρικ κι εγώ κανονικά έπρεπε να πάω κάτω από τη καλάθι, αλλά κοίταξα τον Μάρκο (Γκούντουριτς) πριν, ουσιαστικά δεν του είπα τίποτα, αλλά με τα μάτια έλεγα ‘δώσε μου την μπάλα’. Ο Μάρκο με εμπιστεύτηκε κι εγώ τον αποζημίωσα. Για να είμαι ειλικρινής στο μυαλό μου επανόρθωσα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ξέρω ότι δεν πρέπει να ζούμε στο παρελθόν, αλλά η μόνη μου σκέψη ήταν να πάω (το σκορ) στο 1-1. Δεν μπορούσα να έχω μηδέν στα δύο σε σουτ νίκης. Οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύτηκαν, ο Μάρκο με εμπιστεύτηκε, οι οπαδοί με εμπιστεύτηκαν κι εγώ εμπιστεύτηκα τη δουλειά μου. Εξαιρετικό σουτ, εξαιρετική νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα».