Παναθηναϊκός AKTOR και Άλμπα Βερολίνου διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Κέντρικ Ναν να ξεσηκώνει με το... καλησπέρα το κοινό του ΟΑΚΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος πριν το τζάμπολ παρέλαβε το βραβείο MVP του Φεβρουαρίου, έκλεψε τη μπάλα στην πρώτη κατοχή των Γερμανών και κάρφωσε δυναμικά με το ένα χέρι για τους πρώτους πόντους του αγώνα.

No time to waste, @nunnbetter_ steals it, takes flight and slams it down to open the scoresheet! ✈️✈️✈️#FlightTime | @TurkishAirlines pic.twitter.com/yI4joIN06X