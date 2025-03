Η EuroLeague ανακοίνωσε τα πέντε νέα μέλη της κορυφαίας 25αδας στην ιστορία της διοργάνωσης, με το «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ να έχουν ξανά την... τιμητική τους καθώς ανάμεσα στις νέες προσθήκες συμπεριλαμβάνονται οι Μάικ Μπατίστ, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κάιλ Χάινς.

Η... παρέλαση αστέρων συνεχίζεται στην καλύτερη 25άδα παικτών στην ιστορία της Euroleague, την οποία ανέδειξε ο κόσμος δια της ψήφου του, με τις νέες προσθήκες να προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη «λάμψη».

Όπως δημοσίευσε η Euroleague τα νέα πέντε μέλη της αστραφτερής 25άδας είναι οι Μάικ Μπατίστ, Θοδωρής Παπαλουκάς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Κάιλ Χάινς και Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς άφησε το στίγμα του στη Euroleague, καθώς όχι μόνο την κατέκτησε δύο φορές (2006,2008), αλλά αναδείχθηκε και MVP της λίγκας το 2007 και του Final Four το 2006.

Επίσης ήταν μέλος των καλύτερων πεντάδων της διοργάνωσης (2006, 2007, 2008, 2009), ενώ το 2007 και το 2009 ήταν ο παίκτης που μοίρασε τις περισσότερες ασίστ στη κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.

Ο Μάικ Μπατίστ ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο γκρουπ καθώς έχει κατακτήσει τις περισσότερες Euroleague (2007,2009, 2011), όλες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Παράλληλα ο χαρισματικός Αμερικανός συμπεριλήφθηκε δύο φορές στις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν (2011, 2012) αφήνοντας το αποτύπωμα του στη διοργάνωση.

Οι παραπάνω ήρθαν να προστεθούν στους 15 που έγιναν ήδη γνωστοί τις προηγούμενες εβδομάδες.

