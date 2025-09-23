Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε για τελευταία φορά στην Αυστραλία, εκεί όπου βρίσκεται εδώ και περίπου 1,5 εβδομάδα για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Αθήνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με επιτυχία το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξήχθη σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Και πλέον οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για την επιστροφή τους στην Αθήνα, μιας και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στην EuroLeague ξεκινούν στις 30 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Μπάγερν στο ΟΑΚΑ (30/9 - 21:15).

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε για τελευταία φορά στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ, από όπου και θα αναχωρήσει το βράδυ (σ.σ. μεσημέρι σε ώρα Ελλάδας).

Κλείνοντας έτσι τον κύκλο ενός τουρνουά που έγραψε ιστορία και άφησε το αποτύπωμά του, μιας και οι Έλληνες της ομογένειας απόλαυσαν τον Παναθηναϊκό, τόσο στα δύο παιχνίδια απέναντι σε Παρτίζαν και Αδελαΐδα 36ers, όσο και στις δραστηριότητες έξω από το γήπεδο.

Το βίντεο του Gazzetta από την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία