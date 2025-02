Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τα πρώτα πέντε μέλη της κορυφαίας 25άδας στην ιστορία της διοργάνωσης, με τον Βασίλη Σπανούλη να δεσπόζει μαζί με άλλους τέσσερις legends της διοργάνωσης.

Η EuroLeague συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια και προς αυτή την κατεύθυνση, έδωσε τη δυνατότητα στους φιλάθλους να επιλέξουν τους 25 καλύτερους παίκτες που πέρασαν από τη διοργάνωση.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τα πρώτα πέντε μέλη της κορυφαίας 25άδας στην ιστορία της διοργάνωσης, με τον Βασίλη Σπανούλη να επιλέγεται μαζί με άλλους τέσσερις legends της διοργάνωσης.

Ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής αναδείχτηκε τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό (2009) και τον Ολυμπιακό (2012, 2013)

Επίσης, οδήγησε τους Πειραιώτες στους τελικούς το 2015 και το 2017, ενώ ήταν MVP της EuroLeague το 2013. Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ήταν πρώτος σκόρερ (4.455 πόντοι) και πασέρ (1.607 ασίστ) της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να αποσύρει τη φανέλα με το νο.7.

Ο Σπανούλης πλαισιώνεται από τους Νίκολα Βούιτσιτς, Ραμούνας Σισκάουσκας, Νάντο Ντε Κολό και Σέρχιο Γιουλ.

The All-25 EuroLeague team is LOCKED 🔒



And these are the first 5 members to be announced to this prestigious team, legendary names everywhere 💯



Every Tuesday we will release 5 more so stay tuned 👀 #EuroLeague25 I #Only25 pic.twitter.com/oKMzOCPqmV