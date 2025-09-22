Παναθηναϊκός για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Επιστρέφουμε στην πατρίδα μας με ένα αίσθημα πληρότητας και πραγματικής υπερηφάνειας»

Το δικό του μήνυμα στους φίλους του έστειλε ο Παναθηναϊκός, μετά την ολοκλήρωση του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διεξήχθη με επιτυχία στην Αυστραλία.

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τον Παναθηναϊκό να κάνει τον δικό του απολογισμό. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στην Αυστραλία, όπου και διοργάνωσαν το φετινό τουρνουά, τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο προωθούνται οι διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλους έφτασε επίσημα στο τέλος του, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην εξέλιξη αυτής της διοργάνωσης, η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός όλα αυτά τα χρόνια.

Το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την Αυστραλία και αγγίζοντας τις καρδιές των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Η ελληνική διασπορά αγκάλιασε θερμά αυτή την προσπάθεια, στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και πρόσφερε την αγάπη και την υποστήριξή της σε όλους όσους συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου ηγέτη του Συλλόγου μας.

Επιστρέφουμε στην πατρίδα μας με ένα αίσθημα πληρότητας και πραγματικής υπερηφάνειας για αυτό που αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός.

Συνεχίζουμε να προωθούμε τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…

Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου».