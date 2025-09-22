Ομπράντοβιτς: «Η ιδέα να βρεθούμε στην Αυστραλία για το "Παύλος Γιαννακόπουλος" ήταν υπέροχη»

Τις εντυπώσεις του για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στην Αυστραλία, εξέφρασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τον δικό του απολογισμό για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξήχθη στην Αυστραλία με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, σε συνέντευξή του στη Mozzart.

Μεταξύ άλλων, ο Ομπράντοβιτς μίλησε και για το αν βλέπει τον Παναθηναϊκό ως βασικό διεκδικητή του τίτλου.

Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Ο γενικός απολογισμός είναι πολύ θετικός. Πρώτα απ’ όλα, η ιδέα να βρεθούμε εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχουμε στο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος", στο οποίο μας προσκαλεί ο Παναθηναϊκός, ήταν υπέροχη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους διοργανωτές της NBL για τη φιλοξενία τους, καθώς και όλο τον κόσμο μας που βρέθηκε κοντά μας για να μας στηρίξει. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική. Ξέραμε ότι έχουμε πολλούς φιλάθλους εδώ και νιώθουμε πολύ περήφανοι. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα στο πλευρό μας.

Σε αυτή την περιοδεία, τα αποτελέσματα είχαν τη μικρότερη σημασία. Εκείνο που μετρούσε ήταν να δείξουμε τη σωστή νοοτροπία απέναντι στο παιχνίδι, τόσο απέναντι στον Παναθηναϊκό όσο και απέναντι στο Σίδνεϊ».

Αν βλέπει τον Παναθηναϊκό ως διεκδικητή του τίτλου: «Αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Ήρθαμε εδώ έπειτα από πρόσκληση του Παναθηναϊκού και εγώ πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, ο Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν, δεν την άλλαξαν πολύ και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Πιστεύει ότι διαθέτουν δύο πεντάδες που μπορούν να διεκδικήσουν το Final Four. Αυτό λέει πολλά για το πόσο δυνατός είναι ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν».