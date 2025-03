Ο Σέιν Λάρκιν αναδείχθηκε MVP της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague στη νίκη της Εφές επί της Μπάγερν στο Μόναχο, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία με το εν λόγω βραβείο.

Η Αναντολού Εφές απέδρασε με μια δραματική νίκη από το Μόναχο με 92-97 εις βάρος της Μπάγερν στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Σέιν Λάρκιν.

Ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας αγωνίστηκε 25:13' και σημείωσε 25 πόντους με 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη, 5 κερδισμένα φάουλ και 33 βαθμούς βαθμούς αξιολόγησης, ενώ πέτυχε μερικά πολύ κρίσιμα σουτ για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της Εφές.

Αυτή η εμφάνιση ήταν αρκετή για να αναδείξει τον Αμερικανό με το τουρκικό διαβατήριο, MVP της αγωνιστικής αφού συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς αξιολόγησης από κάθε άλλον νικητή αυτό το διήμερο.

Μάλιστα, αυτή είναι η 18η φορά που ο Σέιν Λάρκιν αναδεικνύεται πολυτιμότερος της αγωνιστικής, συνεχίζοντας να τρέχει μια ιστορική πρωτιά αφού κανείς άλλος δεν έχει πάνω 17 σχετικά βραβεία (ο Νάντο Ντε Κολό έχει 16 και ο Σάσα Βεζένκοβ έχει 14).

