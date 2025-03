Ναν για το κάρφωμα πάνω στους Ιμπάκα και Χεζόνια: «Αυτό κάνω εδώ και δέκα χρόνια» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε με τη Euroleague τις σκέψεις του πριν το επικών διαστάσεων κάρφωμα του πάνω στον Μάριο Χεζόνια και τον Σερτζ Ιμπάκα.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 85-70 και φτάνοντας τις 18 νίκες μετά από 28 αγωνιστικές, φουλάρει πλέον για το πλεονέκτημα έδρας.

Στα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν προσέφερε μια τρομερή φάση καρφώνοντας εμφατικά με το αριστερό χέρι, προλαβαίνοντας τους Σερτζ Ιμπάκα και Μάριο Χεζόνια βάζοντάς τους... μέσα στο καλάθι.

Λίγες στιγμές μετά την ολοκλήρωση του ματς ο Αμερικανός «άσος» μίλησε στην κάμερα της Euroleague στην οποία ξεδίπλωσε τις σκέψεις που του δημιουργήθηκαν ακριβώς πριν αποφασίσει να προσφέρει στο μπασκετικό κοινό μια φάση απείρου... κάλους.

«Είναι το τέλος της σεζόν, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να τα δώσω όλα. Πήρα τη μπάλα, ανοίχτηκα στο γήπεδο και το μόνο που είχα να κάνει ήταν να φτάσω στην κορυφή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι που περιμένουν όλοι από μένα να δουν. Να βάζω τα δυνατά μου στο παιχνίδι. Προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Ξέρετε... το κάνω αυτό εδώ και δέκα χρόνια».

Inside of the mind of Kendrick Nunn on THAT dunk from last night 🤯😱@nunnbetter_ @Paobcgr pic.twitter.com/xBEVEKcWuL