Αταμάν στα αποδυτήρια: «Πέρυσι δεν κερδίσαμε στο ΣΕΦ για την Euroleague, πάμε να κερδίσουμε φέτος» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για το ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ενώ έδωσε ρεπό στους παίκτες του καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος θα βρίσκεται στην παραλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-70.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΚΑΕ, μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στα αποδυτήρια για το επόμενο ευρωπαϊκό ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό ενώ έδωσε ρεπό στους παίκτες του για την Παρασκευή, λέγοντας μάλιστα πως ο ίδιος θα είναι στην παραλία αφού πρώτα είδε τον καιρό στο κινητό του!

Ο Κώστας Σλούκας μάλιστα, ήταν ο παίκτης που άρχισε να ζητάει το ρεπό, προτού το ανακοινώσει ο Τούρκος τεχνικός.

«Συγχαρητήρια. Κάνατε πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα θα σκεφτούμε για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε το ντέρμπι στην EuroLeague. Θα πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Πέρυσι δεν νικήσαμε εκεί στην Euroleague. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά για να κερδίσουμε. Μία στιγμή... αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος. Θα είμαι στην παραλία. Έχετε ρεπό»!

