Άσχημη στιγμή στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και την Φενέρμπαχτσε, με τον Φρέντι Γκιλέσπι να χτυπά με τον Ντέβον Χολ στο πρόσωπο και να φεύγει με φορείο.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με το «Forum» του Μιλάνου να... παγώνει για λίγα λεπτά.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ντέβον Χολ έκανε το ντράιβ από τα αριστερά σε μια επίθεση της Φενέρ και στην προσγείωση χτύπησε το κεφάλι του με αυτό του Φρέντι Γκιλέσπι. Ο ψηλός των Ιταλών σωριάστηκε στο παρκέ, δείχνοντας να χάνει τις αισθήσεις του και μένοντας σχεδόν ακίνητος για λίγα λεπτά.

Εν τέλει, η κατάσταση φάνηκε σοβαρή με αποτέλεσμα ο Γκιλέσπι να φύγει με φορείο και προφανώς να μην είναι σε θέση να συνεχίσει.

Get well soon Freddie Gillespie! @OlimpiaMI1936