Η τρομερή αντίδραση του Όσμαν όταν είδε τα νέα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού! (vid)

Ο Παναθηναϊκός ανακαίνισε τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ και ο Τσέντι Όσμαν έμεινε με... ανοιχτό το στόμα.

Οι εργασίες για την ανακαίνιση των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκαν, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Στο μεταξύ, η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε μια πρώτη γεύση, δημοσιεύοντας το teaser του video που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη 6/3 στο επίσημο app του Παναθηναϊκού «Club 1908».

Σε αυτό ξεχωρίζει η αντίδραση του Τσέντι Όσμαν και του Γουένιεν Γκέιμπριελ που έμειναν εντυπωσιασμένοι με το αποτέλεσμα.

𝑵𝑬𝑾 𝑳𝑶𝑪𝑲𝑬𝑹 𝑹𝑶𝑶𝑴𝑺 🤯



The transformation is complete and a new era begins 👀☘️



Get ready for an exclusive first look of our all-new locker rooms, tomorrow on CLUB 1908! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Bs0II82QRf