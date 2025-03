Παρί - Μονακό: Ένα απρόσμενο ντέρμπι για την κορυφαία τετράδα της Euroleague (vids)

Η Παρί ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Μονακό σε ένα από τα φετινά γαλλικά ντέρμπι της Euroleague, το οποίο όμως μπορεί να δώσει σημαντικό προβάδισμα για την κορυφαία τετράδα της regular season.

Η regular season της Euroleague μπαίνει πλέον σιγά σιγά στην τελική της «ευθεία» με τη δράση και τις «μάχες» της βαθμολογικής κατάταξης να αποκτούν άλλο χαρακτήρα καθώς κάθε παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρίσιμο.

Η 28η από τις συνολικά 34 αγωνιστικές της Euroleague αρχίζει απόψε, Τετάρτη (3/3, 21:30) στην πόλη του φωτός, με ένα έως και πριν από μερικούς μήνες απρόσμενο ντέρμπι για την κορυφαία τετράδα,αυτό ανάμεσα στην Παρί και τη Μονακό.

Ενδεικτικό του πόσο κρίσιμο παιχνίδι μπορεί να είναι το αποψινό, είναι το γεγονός ότι αμφότερες οι δύο ομάδες μετρούν από 16 νίκες και 11 ήττες, με τον σύλλογο από το Πριγκιπάτο να βρίσκεται στην 4η θέση και στην 6η αντίστοιχα η ομάδα από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Παρί έκανε από νωρίς «φασαρία»

Αυτή την περίοδο την περασμένη σεζόν, η Παρί ήταν μία από εκείνες τις ομάδες, οι οποίες βρίσκονταν στο EuroCup και «πάλευαν» ώστε να διεκδικήσουν το τρόπαιο και το «εισιτήριο» για την Euroleague.

Η Παρί ωστόσο, δεν κατάφερε απλά να φτάσει στην Euroleague αλλά τράβηξε από πολύ νωρίς τα βλέμματα πάνω της. Μπορεί στα πρώτα δύο παιχνίδια να αρκέστηκε στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερη ανταγωνιστική αλλά από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (84-80) που «έσπασε το ρόδι» και ύστερα από το παιχνίδι με τη Μονακό του πρώτου γύρου, έτρεξε ένα αήττητο σερί 10 αγώνων, το οποίο σταμάτησε κόντρα σε μία άλλη εκπρόσωπο του γαλλικού πρωταθλήματος, τη Βιλερμπάν.

Μπορεί από εκείνο το σημείο και ύστερα το σύνολο του Τιάγκο Σπλίτερ να… έχασε τη μεγάλη ορμή που είχε, παραμένει όμως ακόμα και τώρα στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και είναι ικανή να κάνει «ζημιά» σε κάθε αντίπαλο.

Μονακό: Ο Σπανούλης την οδηγεί

Αντίστοιχα μία ακόμη ομάδα από το γαλλικό πρωτάθλημα η οποία έκανε από νωρίς αισθητή την παρουσία της στην Euroleague, είναι η Μονακό, η οποία μέσα σε μόλις τρία χρόνια όπου βρίσκεται στη διοργάνωση, έχει φτάσει σε δύο πέμπτα παιχνίδια των play off (μάλιστα έχασε στον πόντο την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου από τη Φενέρμπαχτσε) αλλά και μία συμμετοχή σε Final Four, στο Κάουνας το 2023.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ομάδα από το Πριγκιπάτο έχει καθιερωθεί στις πολύ υψηλές θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης ενώ ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή με σκοπό την επίτευξη του μεγάλου στόχου που έχει θέσει η διοίκηση, είναι ο Βασίλης Σπανούλης.

Με τη μεγάλη του εμπειρία από την καριέρα του ως παίκτης και το status του θρύλου, ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει από τη στιγμή που ανέλαβε τη Μονακό να την… τοποθετήσει σε μία θέση όπου η πρόκριση στο Final Four φαίνεται ως βασικός και ρεαλιστικός στόχος.

Το ντέρμπι του πρώτου γύρου στην Euroleague

Μόλις δύο μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση της Μονακό για την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο αντιμετώπισε εντός έδρας την Παρί.

Σε εκείνη την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη ομάδα από την πρωτεύουσα της Γαλλίας είχε πάρει το «διπλό» επικρατώντας με 87-80, σε ένα παιχνίδι μάλιστα όπου ο Τι Τζέι Σορτς είχε κάνει τρομερή εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ένας εκ των ηγετών και τη φετινή σεζόν για την Παρί, είχε τελειώσει με 28 πόντους (9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/9 βολές) ενώ παράλληλα είχε μοιράσει 10 ασίστ και είχε πάρει 4 ριμπάουντ σε 29:07 λεπτά εντός παρκέ.