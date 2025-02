Η Παρτίζαν παραλίγο να υποστεί επικών διαστάσεων κάζο, επιτρέποντας στην Μπασκόνια να επιστρέψει από το -25, όμως τελικά η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε των Βάσκων με σκορ 86-73.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ για τους φιλοξενούμενους που υποχώρησαν στο 11-16, ξεχώρισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος οποίος πέτυχε από την πλευρά του 11 πόντους αντίστοιχα, μαζεύοντας και 7 ριμπάουντ.

Παρτίζαν και Μπασκόνια διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το παιχνίδι ξεκίνησε αρκετά ισορροπημένα για τις δύο ομάδες μέχρι το σκορ να φτάσει στο 18-18 στα τέλη της πρώτης περιόδου.

Από εκείνο το σημείο και μετά όμως ακολούθησε ένας καταιγισμός από πλευράς Σέρβων οι οποίοι έτρεψαν ένα ασύλληπτο επιμέρους 27-2 με το οποίο μετέτρεψαν το 18-18 σε 45-20 σε λιγότερο από 10 αγωνιστικά λεπτά.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 45-25 υπέρ των γηπεδούχων, ωστόσο στην επανάληψη οι Βάσκοι έβγαλαν αντίδραση.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο επέστρεψε πιο συγκεντρωμένη στο τρίτο δεκάλεπτο και με ένα δικό της επιμέρους 36-18 επέστρεψε για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς.

