Γιασικεβίτσιους: «Έπαιξα στις καλύτερες ομάδες της ιστορίας, τον Παναθηναϊκό του 2009 και τη Μακάμπι της διετίας 2003-05»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε στο επίσημο app του Παναθηναϊκού και ανέφερε ότι αγωνίστηκε στις κορυφαίες ομάδες της ιστορίας, τους «πράσινους» το 2009 και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που πέτυχε το back to back τη διετία 2003-05.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στην 25η αγωνιστική της EuroLeague, την περασμένη Τρίτη, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επιστρέφει ως αντίπαλος στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ.

Ο Λιθουανός μίλησε στο επίσημο app του Παναθηναϊκού, CLUB1908 και στάθηκε μεταξύ άλλων στην κορυφαία ομάδα της EuroLeague αυτά τα 25 χρόνια, φέρνοντας τους «πράσινους» στο ίδιο σκαλί με τη Μακάμπι της διετίας 2003-2005.

Πώς αισθάνεστε που γυρνάτε στο ΟΑΚΑ, το οποίο είναι εντελώς ανακαινισμένο;

«Είναι σαν όνειρο! Είναι φανταστικό. Ο σύλλογος έκανε σπουδαία δουλειά. Προφανώς μία από τις πιο σημαντικές ιδέες είναι να προσπαθείς να εξελίσσεσαι, να βελτιώνεις τα πράγματα. Θεωρώ πως αυτό το χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερο στην EuroLeague. Νέες ιδέες, νέα γήπεδα, περισσότερη φροντίδα για τους φιλάθλους γιατί πιστεύω πως οι φίλαθλοι είναι ενθουσιασμένοι με τέτοια πράγματα».

