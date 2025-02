O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς με τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ, σχεδόν ένα μήνα πριν τον αγώνα.

Κατάμεστο θα είναι το ΟΑΚΑ σε άλλο ένα ματς φέτος για τη Euroleague. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της πως το ματς κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στις 6 Μάρτη θα είναι sold out, σχεδόν ένα μήνα δηλαδή πριν γίνει. Sold out ήταν το γήπεδο του τριφυλλιού και στα δύο τελευταία εντός έδρας ματς κόντρα σε Φενέρ και Εφές που συνδυάστηκαν με νίκες. Τη Ρεάλ είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός στον τελικό της Euroleague πέρυσι για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Η πράσινη ΚΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο της με ανάρτηση στα social media!

PURE MADNESS! 🔥



A full OAKA, ONE MONTH before the tip-off! 🤯💚#PAOFans, your passion & commitment know no limits! THANK YOU! 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/kOkQS75Vw1