Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ στην EuroLeague μετά την ανάδειξή του σε MVP του Ιανουαρίου με αποκορύφωμα τη βραδιά καριέρας κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν το πρόσωπο του μήνα που μας πέρασε κερδίζοντας το βραβείο MVP του Ιανουαρίου στην EuroLeague με τις τρομερές εμφανίσεις του που οδήγησαν εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό σε πέντε νίκες στα έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της ευρωπαϊκης διοργάνωσης μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σκληρή δουλειά που ρίχνει αλλά και για το ρεκόρ καριέρας του κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου με τους 45 πόντους, ενώ παράλληλα αφιέρωσε το βραβείο στην ομάδα του. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

Για το βραβείο MVP του μήνα: «Πρώτα από όλα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κερδίσαμε 5/6 παιχνίδια. Το πιο σημαντικό στην EuroLeague είναι να παίρνεις νίκες και μετά έρχονται τα ατομικά βραβεία. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην ομάδα μου, επειδή χωρίς αυτούς δεν θα είχε συμβεί. Δεν σημαίνει τίποτα, επειδή ο βασικός μας στόχος είναι να κατακτήσουμε την EuroLeague, αλλά είναι κάτι που με κάνει χαρούμενο. Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίααμε πέντε παιχνίδια, δύσκολα ταξίδια, δύσκολα παιχνίδια. Συνεχίζουμε τον δρόμο μας για τα playoffs και μετά να είμαστε έτοιμοι όταν χρειάζεται».

Για τους 45 πόντους με την Μπάγερν: «Ένιωθα καλά, οι συμπαίκτες μου μού πάσαραν την μπάλα στα σωστά σημεία και νομίζω στο τέλος είχα 2-3 συνεχόμενα τρίποντα, μετά είδα τον πίνακα και έλεγε 36, 39, 42 και μετά όλο το γήπεδο ήταν τόσο ενθουσιασμένο. Είναι μία βραδιά που θα θυμάμαι πάντα, αν και δεν έκανα το ρεκόρ, αλλά στο τέλος είμαστε χαρούμενοι για την εμφάνιση, επειδή αυτό μας έδωσε την ώθηση να πάμε στην Ισπανία και να κάνουμε το 2/2».

Για τα ματς στην Ισπανία με Μπασκόνια και Ρεάλ: «Νομίζω ότι παίξαμε 35 εκπληκτικά λεπτά, ο Έβαν (σ.σ. Φουρνιέ) είναι ήταν σε μεγάλη βραδιά. Για μένα η μεγαλύτερη νίκη του μήνα ήταν με την Ζάλγκιρις, επειδή παίξαμε απαίσια στο πρώτο μέρος, χάναμε με 10 πόντους και παίξαμε ένα εξαιρετικό δεύτερο, για μένα το καλύτερο αμυντικά. Εκεί κάναμε την αρχή για το 5/6».

