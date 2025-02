Η EuroLeague εξαργύρωσε τις τρομερές εμφανίσεις του Σάσα Βεζένκοβ μέσα στον Ιανουάριο και τον ανέδειξε MVP του μήνα, κάτι που καταφέρνει για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν τρομερός τον μήνα που μας πέρασε συμβάλλοντας τα μέγιστα στις συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού και σημειώνοντας μεταξύ άλλων την βραδιά καριέρας με τους 45 πόντους κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Έτσι, η EuroLeague ανακοίνωσε ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Ιανουάριο, με τον ίδιο να κερδίζει το εν λόγω βραβείο για τέταρτη φορά στην καριέρα του μετά τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο του 2023.

Μέσα στον Ιανουάριο, οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσε πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να καταγράφει 24.3 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 29.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

