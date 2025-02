Η ομάδα των Social Media της Μονακό έχει δείξει ουκ ολίγες φορές ότι διαθέτει πλεόνασμα φαντασίας και δημιουργικότητας, αποδεικνύοντας το για ακόμα μια φορά κάνοντας μια... ευφάνταστη παρομοίωση.

Η Μονακό διαθέτει ίσως την καλύτερη ομάδα Social Media της Euroleague, με τους ανθρώπους των Μονεγάσκων να μην έχουν κρύψει ποτέ τη συμπάθεια και την αναγνώριση που τρέφουν προς την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ύστερα από την ανταλλαγή που τάραξε τα νερά του ΝΒΑ και του μπασκετικού κόσμου ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μάβερικς κατά την οποία Ντέιβις και Ντόνσιτς άλλαξαν «στρατόπεδα», το basketnews ζήτησε από τον κόσμο να φανταστεί την ίδια ανταλλαγή με... ευρωπαϊκούς όρους.

Έτσι ο λογαριασμός της Μονακό στο X εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και απάντησε πως η ανταλλαγή των Λούκα και Ντέιβις είναι σαν να ανταλλάζουν αυτοί των υπεύθυνο των Social Media τους με τον αντίστοιχο του Παναθηναϊκού.

Us trading our admin to Panathinaikos 🥴 https://t.co/BZuzix3ZQ3