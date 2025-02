Για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο αφού το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε έγινε sold out.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο αγώνας της ερχόμενης Τρίτης (4/2, 21:15) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, στην αρχή μίας νέας «διαβολοβδομάδας», έγινε sold out.

Για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και έτσι το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

SOLD OUT! 🙌🏼



Another one for this season... 💚



ΟΑΚΑ will be rocking on Tuesday! Can't wait to see you there, Greens! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/hVcQnXHvfb