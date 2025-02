Ο Σαμς Σαράνια μετέφερε ότι οι Μάβερικς και οι Λέικερς θα κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα trades των τελευταίων ετών στο NBA, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ντόντιτς να πηγαίνει στο Λος Άντζελες και τον Ντέιβις να γίνεται κάτοικος Ντάλας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Ντάλας Μάβερικς και οι Λος Άντζελες Λέικερες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ένα από τα πιο ιστορικά trades στην ιστορία τους, αφού αμφότερες οι ομάδες θα ανταλλάξουν δύο από τους μεγαλύτερους σταρ τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μάβερικς θα δώσουν τον Λούκα Ντόντσιτς, τον Μάξι Κλέμπερ και τον Μαρκίφ Μορίς στους Λέικερς και ως αντάλλαγμα από την πλευρά τους εκείνοι θα δώσουν τον Άντονι Ντέιβις, τον Μάξ Κρίστι αλλά και ένα pick πρώτου γύρου για το 2029!

Μέσα στη συμφωνία υπάρχουν και οι Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι θα πάρουν τον Τζέιλεν Χουντ Σκιφίνο. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει πάλι ο Σαράνια μάλιστα, η ομάδα από το Τέξας προσέγγισε εκείνη του Λος Άντζελες και τον πρόσφερε, με τους Λέικερς να θέλουν να τον κάνουν βασικό πρόσωπό του franchise για την επόμενη δεκαετία.

Τη φετινή σεζόν ο Ντόντσιτς έχει παίξει σε 22 παιχνίδια όπου και μετράει κατά μέσο όρο από 28,1 πόντους με 8,3 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ σε 35,7 λεπτά εντός παρκέ. Από την άλλη πλευρά, ο Ντέιβις σε 42 αγώνες έχει 25,7 πόντους με 11,9 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 34,3 λεπτά συμμετοχής.

