Παρασκευή 23 Μαΐου και Κυριακή 25 Μαΐου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια που θα κρίνουν ποιος θα πάρει το τρόπαιο στην EuroLeague. Δείτε τις ώρες των ημιτελικών καθώς και του τελικού.

Το Άμπου Ντάμπι είναι και επίσημα ο τόπος διεξαγωγής του Final Four για το 2025. Η EuroLeague επισημοποίησε τη συμφωνία και πλέον άπαντες περιμένουν την 26η Φεβρουαρίου, την ημέρα που βγαίνουν προς πώληση τα εισιτήρια.

WE ARE READY FOR #F4GLORY https://t.co/0ejrn6Qmz5 pic.twitter.com/JnmzI8dCN4