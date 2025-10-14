Η ΕΣΑΠ μέσω ανακοίνωσής της έκανε γνωστό πως στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το ζήτημα αύξησης του ρόστερ των ομάδων της Volley League, καθώς και η ύπαρξη πέμπτου ξένου από την επόμενη σεζόν...

Σημαντική ζητήματα τέθηκαν στο... τραπέζι κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ. Στα πιο σημαντικά ήταν το ενδεχόμενο αύξησης των ρόστερ όλων των ομάδων της Volley League, καθώς και η ύπαρξη έξτρα ξένου παίκτη από την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΣΑΠ, τα μέλη της συζήτησαν διεξοδικά τα παραπάνω θέματα, αποφασίζοντας να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο Παντελή Ταρνατόρο να ξεκινήσει σε άμεσο χρονικό διάστημα συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, Γιώργο Καραμπέτσο και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Στόχος των παραπάνω συναντήσεων δεν είναι άλλος από την υλοποίηση των αιτημάτων, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και την βελτίωση του βόλεϊ ανδρών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ

«Κατά τη σημερινή (14/10/25) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Π., συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της αύξησης των ομάδων της Volley League από δέκα (10) σε δώδεκα (12), αρχής γενομένης από τη σεζόν 2026-2027, σε συνδυασμό πάντα με την αύξηση του αριθμού των ξένων αθλητών που δικαιούνται συμμετοχής ανά ομάδα από τέσσερις (4) σε πέντε (5).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος αλλά και της παρουσίας των ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα καθώς και στήριξη του ανδρικού βόλεϊ, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε Έλληνες αθλητές, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.Π., Παντελή Ταρνατόρο, να πραγματοποιήσει άμεσα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργο Καραπέτσο, και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των δύο αιτημάτων, δηλαδή τόσο της αύξησης των ομάδων σε 12, όσο και της αύξησης των ξένων παικτών σε 5.

Όλοι οι εκπρόσωποι στην τοποθέτηση τους τόνισαν πως η αύξηση των ομάδων και των ξένων αθλητών είναι επιβεβλημένη μετά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια.

Η Ε.Σ.Α.Π. είναι αποφασισμένη να προασπίσει όχι μόνο το πρωτάθλημα της Volley League, αλλά και συνολικά το ανδρικό βόλεϊ, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επιβίωσή του και την αναβάθμισή του.

Οι εκπρόσωποι όλων των ΤΑΑ εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους για να δώσουν λύση στο πρόβλημα διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες στο άθλημα και μεγαλύτερες αγωνιστικές επιτυχίες».