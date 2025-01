Το Άμπου Ντάμπι, όπως αναμενόταν, θα είναι η έδρα του φετινού Final Four της EuroLeague με τους ημιτελικούς να λαμβάνουν χώρα στις 23 και τον τελικό στις 25 Μαΐου.

Το μόνο που περιμέναμε εδώ και αρκετό διάστημα για το Final Four της EuroLeague ήταν οι επίσημες ανακοινώσεις. Το Άμπου Ντάμπι είναι το μέρος στο οποίο θα φιλοξενηθεί το φετινό Final Four της διοργάνωσης με κάθε επισημότητα, όπως είχε αποφασιστεί μετά και τις ψήφους των μετόχων, αφού συγκέντρωσε 11 θετικές και 2 αρνητικές, αυτές του Ολυμπιακού και της Ρεάλ.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της σεζόν θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Etihad Arena, με τους ημιτελικούς να λαμβάνουν χώρα στις 23 Μαΐου και τον μικρό αλλά και τον μεγάλο τελικό να διεξάγονται την Κυριακή στις 25.

Το ζήτημα βέβαια που απασχολεί πολλούς είναι τα εισιτήρια για το Final Four. Όπως ενημέρωσε στην ίδια ανακοίνωση η EuroLeague, αυτά θα βγουν προς πώληση στις 26 Φεβρουαρίου.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢



May 23rd-25th 🗓️



Tickets to go on sale on February 26 🎟️ pic.twitter.com/mNErh45aIL