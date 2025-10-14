Athens Kallithea: Τέλος ο Μπράτσος

Ο Κώστας Μπράτσος στον πάγκο της Athens Kallithea

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Μπράτσο. Υπηρεσιακός ο Αντώνης Πριόνας.

Η ήττα με 3-2 από τον Ολυμπιακό Β ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της Athens Kallithea.

Η τελευταία ανακοίνωσε το κοινή συναινέσει «διαζύγιο» με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος είχε αναλάβει το καλοκαίρι.

Πλέον η Athens Kallithea αναζητεί τον αντικαταστάτη του, με τον Αντώνη Πριόνα να αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Μπράτσο.

 

Ο Αντώνης Πριόνας αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή».

