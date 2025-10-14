Athens Kallithea: Τέλος ο Μπράτσος
Η ήττα με 3-2 από τον Ολυμπιακό Β ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της Athens Kallithea.
Η τελευταία ανακοίνωσε το κοινή συναινέσει «διαζύγιο» με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος είχε αναλάβει το καλοκαίρι.
Πλέον η Athens Kallithea αναζητεί τον αντικαταστάτη του, με τον Αντώνη Πριόνα να αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού.
Η ανακοίνωση της Athens Kallithea
«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Μπράτσο.
Ο Αντώνης Πριόνας αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή».
