Η Παρτίζαν βρέθηκε σε καλή ημέρα στην επίθεση και με ηγέτη τον Μπόνγκα (16πόντους), επιβλήθηκε της Παρί με 92-86 και έφτασε την τρίτη σερί νίκη. Παράλληλα «εξαφάνισε» το +4 των Γάλλων του πρώτου γύρου.

Στον αγώνα με τον οποίο άρχισε η δράση για την 23η αγωνιστική της Euroleague, η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Παρί στο Βελιγράδι και παρά το άσχημο ξεκίνημα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 92-86.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «καθάρισε» στο τελευταίο δεκάλεπτο και έτσι έφτασε την τρίτη σερί νίκη, ανεβαίνοντας έτσι στο 12-11 ενώ η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας έπεσε στο 13-9.

Isaac Bonga had an almost perfect offensive game tonight! @PartizanBC @isaacbonga



16 PTS I 7 REB I 4 AST I 3/3 2FG I 2/3 3FG pic.twitter.com/DOpQTO59z8