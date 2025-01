Το τρίποντο του Σαμπάζ Νέιπιερ που χάρισε τη νίκη στην Μπάγερν Μονάχου επί της Μονακό, απαντώντας στο «clutch» σουτ του Μάικ Τζέιμς.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ... έκλεψε την παράσταση στο δραματικό παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Μονακό, πετυχαίνοντας το νικητήριο τρίποντο για το 95-94 υπέρ της γερμανικής ομάδας.

Ο Αμερικανός άλλοτε NBAερ απάντησε στο «clutch» δίποντο του Μάικ Τζέιμς που έβαλε προσωρινά μπροστά τη Μονακό, ενώ ο σταρ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, είχε μια ακόμα ευκαιρία για τη νίκη, όμως η άμυνα του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ του είπε «στοπ».

Δείτε τις τελευταίες κρίσιμες φάσεις του δραματικού Μπάγερν Μονάχου - Μονακό:

THIS SEQUENCE 😱



Bayern win at home after a HARD fought battle in the 4th quarter! pic.twitter.com/FugoctkmIT