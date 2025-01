Η επανένωση μεταξύ Μπαρτσελόνα και Τομά Ερτέλ κατέληξε σε φιάσκο ένεκα της αμφιλεγόμενης στάσης των Καταλανών να κάνουν πίσω τελευταία στιγμή, με τον Γάλλο γκαρντ να «πληρώνει» τις... αμαρτίες του παρελθόντος.

Από τη στιγμή που ο Νίκολα Λαπροβίτολα τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου λόγω ρήξης χιαστού στα τέλη του Οκτωβρίου, η Μπαρτσελόνα ξεψάχνισε την αγορά προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του ή τουλάχιστον κάποιον που θα κάλυπτε το κενό του Αργεντινού.

Ο επιρρεπής στους τραυματισμούς Ραούλ Νέτο δεν επέτρεψε στον Βραζιλιάνο περιφερειακό να μακροημερεύσει και η Μπάρτσα τελείωσε τη μεταξύ τους συνεργασία μετά από 39 ημέρες, με τους Καταλανούς να ανοίγουν ξανά τα μεταγραφικά ραντάρ, καταλήγοντας εν τέλει στην... έσχατη των επιλογών που ακούει στο όνομα Τομά Ερτέλ.

Ο Γάλλος γκαρντ τα βρήκε σε όλα με την πρώην ομάδα του, άφησε την Κίνα και τους Σενζέν Λέοπαρντς προκειμένου να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο της «Γηραιάς ηπείρου». Όλα ήταν κανονισμένα, ο Ερτέλ μίλησε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα με τον προπονητή Τζοάν Πεναρόγια και την θρυλική μορφή της ομάδας (και General Manager) Χουάν Κάρλος Ναβάρο για το αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Ερτέλ είχε κλείσει αεροπορικά εισιτήρια (πληρωμένα από την Μπαρτσελόνα), είχε προγραμματίσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν στο αεροπλάνο με προορισμό την Βαρκελώνη, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όλα άλλαξαν.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Τζοάν Λαπόρτα «υπέκυψε» στις αντιδράσεις μεγάλης μερίδας φιλάθλων της ομάδας και συμφώνησε στο να... σπάσει η συμφωνία με τον Ερτέλ ο οποίος προφανώς δεν το γνώριζε αυτό όταν πάτησε το πόδι του στην Βαρκελώνη.

Ο ίδιος το έμαθε κατά τη διάρκεια του γεύματος που είχε με την οικογένειά του μετά την πτήση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το δημόσιο ξέσπασα με την συνέντευξη τύπου που έδωσε για να πετάξει τα «πυρά» του εις βάρος του καταλανικού συλλόγου.

Ουκ ολίγοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν στην εν λόγω ξαφνική απόφαση της Μπαρτσελόνα να ακυρώσει κυριολεκτικά στο... παρά πέντε την συμφωνία, όπως οι συμπατριώτες του, Εβάν Φουρνιέ, με τον σταρ του Ολυμπιακού να δείχνει την δυσαρέσκειά του με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Βενσάν Πουαριέ ο οποίος ανέφερε πως «δεν πρόκειται σίγουρα για το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην παγκοσμίου εμβέλειας κόντρα με την άλλοτε ομάδα του, Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρ' όλα αυτά, ο Τομά Ερτέλ γνωρίζει τους λόγους ή τουλάχιστον τις αφορμές που δεν επέτρεψαν να ευδοκιμήσει η επιστροφή στην Βαρκελώνη και αφορούν το επεισοδιακό «διαζύγιο» με τους «Μπλαουγκράνα» τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι σχέσεις του με τον, τότε προπονητή του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν φτάσει στα άκρα, ο ίδιος είχε παραγκωνιστεί σε αγωνιστικό επίπεδο και τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από έναν αγώνα με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη ήρθε το... κερασάκι στην τούρτα.

Ερτέλ και Μπαρτσελόνα είχαν κατασταλάξει πως θα ήταν καλύτερο να συνεχίσουν χωριστά, με την ομάδα να μην συμπεριλαμβάνει στην αποστολή εκείνου του αγώνα με αντίπαλο το σύνολο του Εργκίν Αταμάν τον Γάλλο ο οποίος για άλλο λόγο είχε ταξιδέψει μαζί με την Μπάρτσα.

Αυτός αφορούσε κάποιες συζητήσεις με την Φενέρ, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων όπου μεταξύ άλλων το αντίθετο δρομολόγιο θα έκανε ο Λέο Βέστερμαν. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε πως στην Πόλη, ο Ερτέλ είχε κρυφές συζητήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα σε αρκετά προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων!

Η αντίδραση της Μπαρτσελόνα ήταν να μην επιτρέψει, με παρότρυνση μάλιστα του Σάρας αλλά και του, τότε General Manager, Νάτσο Ροντρίγκεθ, στον Ερτέλ να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην Ισπανία και όλα αυτά υπό συνθήκες πανδημίας ένεκα του COVID-19. Φυσικά οι αντιδράσεις αρκετών παικτών ήταν και τότε σφοδρές για την μεταχείριση της Μπάρτσα εις βάρος του Ερτέλ.

Didn’t let him board the plane? You telling him that he can’t go home? Man got family and everything. Wow. I hope he does go to Real if that’s an option. Cuz Lord knows if I had the chance, I would have went.